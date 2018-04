Lavagem de dinheiro PF apura se reforma da casa de filha de Temer foi lavagem de dinheiro Maristela Temer será ouvida pela Polícia Federal na próxima semana

Foto: © Marcos Corrêa/PR

O presidente Michel Temer pode ter lavado dinheiro de propina com pagamento de reformas em casas de familiares, de acordo com investigação da Polícia Federal. O dinheiro seria proveniente da JBS e de uma empresa contratada pela Engevix. De acordo com informações da Folha de S. Paulo, a primeira-dama Marcela Temer e o filho do casal são donos de alguns dos imóveis investigados.

Também é alvo da suspeita a casa da filha do presidente, Maristela Temer. A reforma da casa dela teria sido paga pelo ex-coronel da Polícia Militar João Batista Lima Filho, preso na Operação Skala. Citado na delação da JBS, o militar reformado teria recebido R$ 1 milhão em nome de Temer. De acordo com o blog de Andreia Sadi, do G1, ela deve prestar depoimento à PF na próxima quarta-feira (2), no Aeroporto de Congonhas.Procurado pelo blog da Andreia Sadi, do G1, o advogado de Maristela, Fernando Castelo Branco, afirma que a filha de Temer ainda não recebeu intimação. No entanto, a defesa garante que ela prestará "todos os esclarecimentos".

Já a defesa do coronel Lima afirmou que seu cliente "nega veementemente qualquer irregularidade em sua conduta e participação em atos ilícitos", em declarações à Folha.

O advogado de Temer, Brian Alves Prado, afirmou que "valores transacionados a partir de doações, aquisições de imóveis ou investimentos, são absolutamente compatíveis com seus rendimentos declarados à Receita Federal" e que "os tributos e taxas sempre foram devidamente recolhidos ao erário".