'Armistício' PF cumpre 9 mandados de busca ligados a inquérito que investiga Jucá Operação Armistício ocorre em São Paulo e faz parte de inquérito sobre guerra fiscal nos portos

Foto: © Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (8) nove mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo. A operação, batizada de Armistício, faz parte de inquérito que investiga o senador Romero Jucá (MDB-RR) por recebimento de propinas da Odebrecht.

Os subornos teriam sido pagos em 2012, para que Jucá ajudasse a aprovar uma resolução do Senado que buscava restringir a guerra fiscal nos portos brasileiros. O texto unificava alíquotas de ICMS praticadas pelos estados, o que beneficiaria a Odebrecht.

Segundo a PF, os pagamentos indevidos, de R$ 4 milhões, teriam sido pagos pela empreiteira, "que tinha interesse na edição do ato".

O caso foi delatado por três executivos do grupo. Os valores teriam sido entregues em espécie ao congressista.

Dos nove mandados de busca e apreensão, sete são na cidade de São Paulo, um Santos e um em Campo Limpo Paulista. Romero Jucá não é alvo da operação desta quinta. Mais informações estão sob sigilo.

Segundo um investigador, as medidas miram pessoas ligadas ao senador. Elas foram deferidas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin. Com informações da Folhapress.