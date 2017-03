All In PF deflagra Operação "tudo ou nada" desmontando esquema de narcotráfico em Corumbá "Outros seis estados brasileiros; Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Goiás"

Foi deflagrado pela Polícia Federal nesta terça-feira (28), a Operação All In para desarticular uma organização criminosa, que seria responsável pelo tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. 150 policiais participaram da operação.

Estão sendo cumpridos 50 mandados em seis estados brasileiros; Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Goiás. Foram 28 mandados de prisão cautelar, 25 mandados de busca e apreensão, e sete mandados de condução coercitiva.

O esquema era distribuído na região sudeste do país por via terrestre depois de ser internalizado no território brasileiro, por aeronaves. Os agentes cumpriram nesta terça-feira o sequestro de seis aeronaves, cinco imóveis e ainda um aeroporto particular.

Ainda segundo a PF 68 contas correntes foram bloqueadas e mais de 35 veículos apreendidos. De acordo com a policia o patrimônio da quadrilha era de R$ 7 milhões e 500 mil. Durante as investigações três integrantes foram presos transportando mais de 800 quilos de cocaína vinda da Bolívia.

Operação

A operação foi batizada de “All In”, jogada típica do Poker em que o jogador aposta todas as suas fichas em uma mão de cartas, em alusão à forma impetuosa com que a quadrilha desenvolvia suas atividades, arriscando-se no transporte de grandes carregamentos de entorpecentes.