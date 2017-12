Eleições 2018 PHS quer ajudar Ponta Porã no resgate de vaga parlamentar

O Partido Humanista da Solidariedade (PHS) de Mato Grosso do Sul está disposto a fazer sua parte no projeto da direção nacional de ampliar suas bancadas parlamentares nas Assembléias Legislativas, Senado e Câmara dos Deputados. No início da semana o presidente da Executiva Regional, Emídio Milas de Oliveira, deu seqüência aos contatos que vem fazendo no interior e foi a Ponta Porã para ajustar com a direção municipal a presença de candidatos locais nas disputas proporcionais de 2018.

“O objetivo de nossa agenda foi estreitar os entendimentos com os companheiros e dar início ao encaminhamento do debate partidário para o ano eleitoral que se aproxima”, informou Milas. Ele disse ainda que o PHS tem uma forte e produtiva relação com Ponta Porã, cidade em que a legenda foi a terceira mais votadas no pleito municipal do ano passado. “Queremos retribuir não só com o trabalho que vem sendo feito pelos nossos dois vereadores, pelo suplente e demais lideranças. Queremos também ajudar a fronteira a recuperar sua representação parlamentar, tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito federal”, completou.

Na cidade, que faz fronteira com o Paraguai, Milas conversou com os vereadores Rafael Modesto e Edinho Quintana e o ex-vereador e primeiro suplente Biro-Biro. Eles, com os membros do diretório local, vão encaminhar o processo de discussão e escolha dos nomes para concorrer às vagas na Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Segundo as lideranças humanistas, o PHS chega em boa hora com a proposta de lançar candidatos no município, que no final do mês passado ficou sem o único representante direto que tinha com mandato estadual, o deputado Flávio Kayatt, nomeado para conselheiro do Tribunal de Contas.

“O Rafael, o Edinho e o Biro-Biro são três dos melhores quadros do PHS e têm todas as condições de representar os pontaporanenses, com chances de retomar para a fronteira o lugar a que tem direito na representação política estadual”, afirmou Milas. “Queremos somar com todas as forças dispostas a buscar essa conquista. Afinal, estamos tratando de uma das cinco maiores cidades do Estado, que precisa ter voz e vez com peso e influência nas decisões que dependem de mandatos com abrangência estadual e federal”, concluiu.