PHS quer garantir primeiro deputado de Aparecida do Taboado

Luiz Martiniano de Aquino, 58, mais conhecido pelo apelido de Luiz Panela, é uma das pessoas mais populares de Aparecida do Taboado. Popularidade conquistada no dia-a-dia de um comerciante que, com humildade e determinação, cultivou o apoio e a confiança da população para se tornar uma das principais lideranças do Município.

Ex-vereador de quatro mandatos – em dois deles o mais votado -, Luiz Panela está iniciando uma nova jornada em sua trajetória. Deixa o PSC, do qual era presidente municipal, para ingressar no Partido Humanista da Solidariedade (PHS). Mas esta não é uma mera troca de legenda. O ex-vereador viu noPHS a base programática mais ajustada ao grande soinho de sua vida: ser o primeiro deputado estadual com domicílio eleitoral na cidade em toda sua história.

PORQUE NÃO? - Ele destaca e elogia vários municípios do Bolsão que há tempos elegem lideranças locais para mandatos estaduais e federais. Menciona os exemplos de Três Lagoas, Cassilândia e Paranaíba, que sempre têm alguém representado-os na Assembleia Legislativa. “Porque Aparecida do Taboado não pode fazer o mesmo, se há plenas condições para isso”, questiona Luiz Panela.

Em seguida, argumenta: “Somos o quarto polo industrial do Estado, abrigamos o terminal de cargas da Eldorado Celulose, a Fbria e várias indústrias se instalaram na região. Deixamos de ser ponto de passgem na divisa com São Paulo, agora somos um centro irradiador de oportunidades, nossos potenciais atraem investidores de todas as áreas. Por isso, precisamos fortalecer nosso poder local de representação política, sem desmerecer e sem desprezar o apoio e as parcerias de quem chega para ajudar”, enfatiza Luiz Panela.

MOTIVÇÃO - O acúmulo vitoriosa de seu currículo político e eleitoral dá a motivação decisiva para inscrever-se entre os pré-candidatos à Assembleia Legislativa. Em seus quatro mandatos de vereador, campeão das urnas em duas eleições e recordista em votos, Luiz Panela quer prosseguir o que fazia décadas atrás, quando batia e porta em porta em busca de apoio político e governamental com reivindicações de sua região, principalmente investimentos industriais que hoje são realidade em Aparecida do Taboado, gerando empregos e vitaminando as receitas municipais.

Na manhã desta quarta-feira, 21, em Campo Grande, Luiz Panela assinou a ficha de filiação ao PHS, abonada pelo dirigente solidarista Emídio Milas. “O PHS, o daqui e o nacional, está honrado com essa filiação. Recebemos uma liderança que está legitimada nas urnas e nos avanços que viabilizou para sua gente\”, disse Milas. “É a vez de Aparecida do Taboado ter seu representante, um homem que ama suacidade, que nela projetou seus sonhos, constituu família, criou e educou quatro filhos (três médicos e um bacharel em Direito) e está disposto a continuar contribuindo com o progresso da região”, acrescentou.