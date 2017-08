PIB PIB deve vir próximo de zero ou negativo no 2º tri, diz Meirelles Segundo ele, a combinação de dados do varejo, criação de postos de trabalho e indicador do Banco Central mostram que país voltou a crescer

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anuncia novas metas fiscais para 2017 e 2018 Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira que o produto interno bruto (PIB) do segundo trimestre deverá trazer uma taxa próxima de zero ou mesmo negativa. O resultado deve ser divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 1º de setembro.

Segundo o ministro, a previsão de crescimento menor do PIB oficial no segundo trimestre deve-se ao fato de o produto ter crescido muito ao longo dos primeiros três meses – a expansão foi de 1%. Outro fator é a sazonalidade da agropecuária, que costuma ser mais forte no primeiro trimestre do que no segundo. A agricultura puxou o crescimento do PIB no primeiro trimestre.

Segundo ele, a alta de 0,25% da economia em junho ante maio, segundo o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), é um dado a ser comemorado porque se soma a uma outra gama de indicadores antecedentes e coincidentes da economia que mostram recuperação.

“O que tenho para dizer é que os dados de serviços conjugados com os do varejo, criação de postos de trabalho na economia brasileira e conjugado finalmente com o IBC-Br mostram que o Brasil voltou a crescer”, disse o ministro após reunião de cerca de uma hora e meia com dirigentes do Grupo Abril, em São Paulo.

O ministro ressalvou, no entanto, que, como em todo processo de inflexão de uma economia que estava caindo, existe uma série de indicativos não homogêneos. “Por exemplo, o índice do BC, o IBC-Br, já é positivo no trimestre, mas o PIB pode ser um pouco mais baixo por um problema de ajuste, mas no geral a economia já está crescendo”, disse.