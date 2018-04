Ouça o áudio Ex-prefeito de Lucas do Rio Verde chama governador Taques de "vagabundo" "Governador disse que seu ex-coordenador de campanha é preconceituoso, em áudio o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde rebate de maneira fulminante. Ouça"

Num áudio de 5 minutos e 55 segundos que já circula em aplicativos de celulares e redes sociais, o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta (PDT), que coordenou a campanha vitoriosa do governador Pedro Taques (PSDB) em 2014, agora chama o tucano de “vagabundo, narcisista, mau caráter, mentiroso e ladrão de siglas partidárias”.

A declaração foi uma resposta a Pedro Taques que durante entrevistas recentes chamou Pivetta de preconceituoso e o comparou a escravocratas por causa de críticas do pedetista ao programa Caravana da Transformação que consiste em percorrer algumas cidades levando serviços médicos e de cidadania aos moradores. O projeto vem recebendo críticas de adversários políticos que apontam viés assistencialista e eleitoreiro, principalmente em ano de eleições onde Pedro Taques deve buscar a reeleição.

"Eu realmente tenho preconceito, meu preconceito é contra vagabundo, contra mentiroso", diz um trecho do áudio, se referindo ao governador Pedro Taques. Piveta relata sua trajetória de dificuldades, e se diz decepcionado com o atual governo, que em sua opinião, ao longo do exercício do mandato se mostrou incompetente, usando todas as mordomias do cargo, enchendo repartições de pessoas para ficar bajulando.

"Eu tenho preconceito como sujeito como é este governador, contra vagabundo, que agora virou ladrão de sigla partidária. Sujeito mentiroso, falsário, esse cara enganou todo povo de Mato Grosso, não tem sensibilidade com as crianças, a não ser com a própria filha. Ele é narcisista, viciado na própria imagem, um mal caráter e doente, é isso que ele é", completa Pivetta.

OUÇA: