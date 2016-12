"Angorá" PLANILHA APONTA PROPINA DE R$ 1 MILHÃO A PADILHA

De acordo com planilha do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, o pagamento teria ocorrido no dia 18 de agosto de 2014, ano em que Eliseu Padilha, braço direito de Michel Temer, não disputou eleições; Padilha foi chamado de "Angorá", apelido de Moreira Franco, porque, segundo a Odebrecht, os dois se confundiriam nos mesmos papéis; dia de ontem foi tomado por rumores sobre a demissão de Padilha, mas ele afirmou que não deixaria Michel Temer na mão