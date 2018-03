Eleições 2018 PODEMOS reitera apoio a Odilon e confirma Chico Maia para o Senado “Temos que arrancar o país das mãos dos bandidos que roubaram, entre outras coisas, a esperança do povo brasileiro", palavras ditas pelo senador Álavro Dias

Alavaro Dias (esquerda), Chico Maio (Centro), Odilon de Oliveira (direita) Foto: Divulgação/Assessoria

Em evento que reuniu cerca de 500 militantes, dirigentes nacionais e estaduais do PODEMOS confirmaram na noite de ontem segunda-feira (19) apoio à pré-candidatura do Juiz Odilon (PDT) ao governo de Mato Grosso do Sul. O partido, representado, entre outras lideranças, pelo senador paranaense Álvaro Dias, que concorrerá à presidência da república, e o presidente do Diretório Regional, Cláudio Sertão, decidiu abrir mão da candidatura própria ao governo e trabalhar pela eleição de Odilon. O produtor rural Chico Maia disputará o Senado como membro do PODEMOS na aliança.



“O PODEMOS praticou um gesto importante, que merece a atenção dos eleitores. Eles estão abrindo mão da candidatura própria para marchar conosco nesse desafio que é acabar com a corrupção e os desmandos, e construir um governo marcado pela ética, a transparência, o respeito ao dinheiro público, num combate incansável e incessante contra os bandidos que tomaram de assalto Mato Grosso do Sul e o Brasil”, afirmou Odilon na sede da ACRISSUl, em Campo Grande. “Eu conheço Chico Maia há quase 40 anos. Ele é um empresário de sucesso, um homem de ficha limpa e nos ajudará muito nesse projeto de mudança, que passa também pelo restabelecimento da esperança do povo brasileiro”, disse o juiz.

O pré-candidato Juiz Odilon de Oliveira, fazendo uma selfie com a elitora. Foto: Divulgação



O senador Álvaro Dias fez coro às palavras do pré-candidato ao governo.



“Temos que arrancar o país das mãos dos bandidos que roubaram, entre outras coisas, a esperança do povo brasileiro. Eu vim aqui manifestar o meu apoio à união do PDT com o PODEMOS. Precisamos de Chico Maia no Senado e do Juiz Odilon no governo de Mato Grosso do Sul. São dois homens honrados, com uma folha de serviços prestados ao Brasil, Chico Maia como liderança do agronegócio e o dr. Odilon como membro ativo do Poder Judiciário, que mandou para a cadeia dezenas de corruptos, ladrões e traficantes”, observou o pré-candidato à Presidência da República.



O pré-candidato ao Senado destacou que a aliança entre o PODEMOS e o PDT, que será oficializada nas convenções partidárias previstas para julho e agosto, não prejudica as candidaturas à presidência da república.



"Vamos estar juntos na disputa por uma das vagas do Senado e no governo do estado. No que se refere à presidência da república, cada um dos partidos pedirá voto para seu próprio candidato à presidente. Nós trabalharemos para eleger Álvaro Dias e o Juiz Odilon em favor do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, como prevê a legislação", ponderou Maia.