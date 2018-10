Eleições 2018 'Poder não será do Bolsonaro nem do Haddad', diz Temer após votar O atual presidente também disse ter confiança nas urnas eletrônicas, cuja credibilidade foi alvo de questionamento pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL)

Após votar, o presidente Michel Temer afirmou que as eleições deverão ocorrer de forma tranquila em todo o país e que, passado o pleito, "todos os brasileiros vão se unir" novamente."O poder é do povo, não será do Bolsonaro nem do Haddad, de quem seja", disse ele.

Temer também disse ter confiança nas urnas eletrônicas, cuja credibilidade foi alvo de questionamento pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL).

"Sempre deram certo, não há problema algum em relação às urnas eletrônicas."

O presidente chegou para votar acompanhado apenas de seguranças neste domingo, às 8h20, no colégio Santa Cruz, em São Paulo.

Com informações da Folhapress.