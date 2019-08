120 ANOS "Poderia ser qualquer outro que eu apoiaria", diz Marquinhos sobre Reinaldo Durante evento Prefeito falou sobre apoio ao Governo de MS

Marquinhos Trad e o governador Reinaldo Azambuja Foto: Tero Queiroz

Reunindo grande parte dos representantes públicos, dentre eles, vereadores, prefeito, governadores e deputados, evento de abertura das festividades dos 120 anos de Campo Grande, realizado nesta manhã (1º de agosto), no auditório da Esplanada Ferroviária, na Avenida Mato Grosso, mostrou as obras realizadas pela administração municipal, na gestão de Marquinhos Trad (PSD). Marquinhos falou sobre seu apoio ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB). “Poderia ser qualquer outro governador, eu apoiaria, devido a necessidade de se haver diálogo e respeito entre os gestores”, apontou o Prefeito de Campo Grande.

Durante discurso, Reinaldo Azambuja elogiou Marquinhos Trad, parabenizou a Capital morena pelo seu aniversário. Aproveitou a oportunidade e se defendeu, dizendo que aprovou pautas que não queria, mas que foram necessárias para manter o Estado. “Se não tivesse tomado essas decisões estaríamos quebrados, como é o caso de 20 estados brasileiros”, argumentou o Governador.

O evento dessa manhã, além de ser usado como palco de reflexão das gestões municipal e estadual, também detalhou as festividades: inclui 155 atividades.

O prefeito de Campo Grande e a vice-prefeita, Adriane Lopes. Foto: Tero Queiroz.

O prefeito destacou ações que beneficiam crianças e idosos. “A ajuda da prefeitura para entidades como Cotolengo, Juliano Varela, Asilo São João Bosco”, afirmou.





O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha (PSDB). Foto: Tero Queiroz.

O presidente da Câmara Municipal, João Rocha (PSDB), também participou do evento. Ele falou sobre a desenvoltura política da primeira-dama. "Lembro a primeira vez que você falou, lá atrás, para hoje, uma evolução incrível, falou com o coração hoje aqui", lembrou. O presidente ainda agradeceu e elogiu os vereadores presentes, lembrando que por vezes aprovam pautas difícies, mas que segundo ele, se fazem nescessárias.

Marquinhos lembrou que uma gestão administrativa não se faz sozinho e convidou até a frente, todo os seus secretários.

Marquinhos Trad e parte de seus secretários. Foto: Tero Queiroz.

As festividades comemorarão o aniversário de Campo Grande, em 26 de agosto, a cidade completa 120 anos. Conforme Marquinhos Trad, além de atrativos culturais, obras também serão inauguradas no período.