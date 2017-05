PCC Polícia identifica corpo encontrado semienterrado

Foto: Porã News

Familiares identificam corpo encontrado executado e enterrado próximo a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

O mesmo foi identificado como, Romario Douglas Cançado de Lima (23) que se encontrava foragido da justiça após uma saidinha prisional por envolvimento com o trafico de drogas e supostamente seria um membro do PCC (Primeiro Coamndo da Capital) quando foi preso no estado de São Paulo, que foi encontrado por moradores da colônia Mafusi a oito quilômetros da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, que alertaram a policia de que o corpo de uma pessoa do sexo masculino se encontrava próximo a uma estrada vicinal semienterrado na tarde de domingo (30), os agentes da Policia Nacional de Pedro Juan Caballero e agentes da Divisão de Homicídios imediatamente se deslocaram ao lugar onde constataram a veracidade do fato.

Segundo o medico forense Marcos Prieto, manifestou que a vitima teria sido executado a umas 36 horas com 43 disparos de arma de fogo e se encontrava com a boca tapada assim como os pés e mãos amarrados com fita isolante, a vitima segundo os agentes da Policia Técnica poderia ser um cidadão brasileiro, já que os seus dados pessoais não foi encontrado no sistema de identificação da policia paraguaia.

Já na manha de segunda feira (01) familiares da vitima realizaram a identificação do mesmo e posteriormente o corpo foi encaminhado a cidade de Dourados no estado do Mato Grosso do Sul de onde era oriundo.

Segundo os agentes da Divisão de Homicídio, o mesmo durante uma saidinha prisional teria fugido ate a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, onde passou a residir de forma clandestina e onde foi encontrado executado e semienterrado na tarde de domingo, o caso será investigado a fim de elucidar os motivos do crime e identificar os autores que teriam ligação com o submundo do crime organizado que atua nesta parte da fronteira.