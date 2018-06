Eleições 2018 População aponta piora na saúde e Puccinelli diz que retomará parcerias esquecidas em MS

A melhoria na saúde publica encabeça as prioridades da população para a próxima gestão estadual. “Por onde temos andado, encontro muita expectativa quanto a uma melhora na saúde pública. As entidades, os hospitais e os segmentos mais envolvidos na questão sentem falta dos recursos que eram liberados e que ajudavam muito no atendimento”. A afirmação é do ex-governador e pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo MDB, André Puccinelli.

Durante entrevista para o site Conteúdo MS, nesta quinta-feira (28), o pré-candidato disse que um dos maiores reclamos apresentados pela população no Programa MS Maior e Melhor é de que a saúde piorou muito.

“Para melhorar a saúde temos que pensar no futuro, em novas e mais eficientes formas de parceria, no trabalho em conjunto com a União e com os municípios, sem mistificações como as caravanas, que fazem muito barulho e dão pouco resultado”, comentou.

O ex-governador lembrou ainda dos repasses realizados mensalmente para as 79 prefeituras e 54 entidades beneficentes que prestam atendimentos em saúde. “Em saúde é preciso aplicar bem o recurso, respeitar os parceiros e focar no cidadão”, finalizou André.