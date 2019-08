Por 8 a 3, prefeito emedebista Ã© inocentado de acusaÃ§Ãµes

NOVA ALVORADA DO SUL Por 8 a 3, prefeito emedebista é inocentado de acusações Em sessão com mais de 400 pessoas, trio oposicionista sai derrotado a Câmara Municipal

O prefeito Arlei Barbosa (MDB) Foto: Tero Queiroz - MS Notícias

A tentativa de cassar o prefeito Arlei Barbosa (MDB) não deu certo para três vereadores que fazem oposição em Nova Alvorada do Sul. Ontem (segunda-feira, 26), com ampla maioria de votos (8 a 3), a Câmara Municipal inocentou Arlei das acusações feitas pelos vereadores Renílson César da Silva (MDB), Jane Olmedo Barrios (DEM) e Nélio Dias Justen (PDT).

Na expectativa de afastar Arlei Barbosa do cargo, o trio oposicionista levou esse desejo para uma Comissão Processante instalada com o objetivo de apurar a denúncia de improbidade administrativa, alegada por Renílson, Jane e Nélio, pela utilização de um cheque administrativo pago pela Prefeitura a uma firma prestadora de serviços analógicos.

O prefeito, Arlei Barbosa. Foto: Reprodução.

Na noite de segunda-feira, cerca de 450 pessoas foram à Câmara acompanhar a votação do relatório da Comissão Processante. O relator, vereador Edir Alves Mesquita (PSD), emitiu parecer contrário ao acolhimento da denúncia, pontuando que a documentação fornecida pelo Executivo atestava não existir qualquer ato de improbidade.

Renílson, o principal interessado na cassação de Arlei, anda tentou desqualificar o relatório e o relator, chegando a provocar a interrupção da sessão. Mas não foi além disso. A votação aconteceu e por oito votos a três a denúncia acabou sendo rejeitada. Derrotado, o trio de vereadores teve que assistir grande parte do publico comemorar o resultado. A sessão, que começou às 15h, só foi encerrada após às 19h.

Tranquilo, Arlei Barbosa disse depois da votação que o resultado foi uma consequência lógica da justiça e do direito. "Não tive qualquer receio, em momento algum, porque tenho agido dentro das disposições legais. Além disso, as tentativas de usar denúncias frias com fins meramente políticos não prosperam", assinalou. "Se querem de uma forma ou de outra prejudicar o andamento normal da administração, jamais conseguirão. Tenho o suporte do apoio popular e estou calçado pelo cumprimento das leis", concluiu.