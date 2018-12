Solidariedade Por aclamação, Lucas de Lima deputado eleito, vai presidir o SD na Capital

Convenção Municipal do Solidariedade elegeu, o vereador e Deputado eleito Lucas de Lima, por aclamação, juntamente com mais 20 membros da nova comissão para presidir o Solidariedade de Campo Grande.

O ato aconteceu nesta quinta-feira (6) no auditório do Hotel Valle Verde e contou com a presença de militantes e lideranças entre elas o do deputado estadual reeleito Herculano Borges, o presidente estadual Idelmar da Mota, secretário Wladimir de Deus, o dirigente estadual Bosco Martins, que representou o governador, entre outras lideranças.

A nova diretoria tem mandato de 2 anos e o presidente eleito Lucas de Lima, substitui o ex-presidente Epaminondas Neto, o vereador Papy.

Em seu discurso de posse, Lucas de Lima agradeceu a confiança do partido e fez um balanço positivo das atividades desenvolvidas pelo seu antecessor. “Tivemos um eleição onde elegemos 2 deputados e o Solidariedade tem tudo para continuar avançando, para mudar o Brasil e o MS. Vamos trabalhar para fazer crescer ainda mais o partido Solidariedade”, declarou.

O deputado Herculano Borges também falou sobre o crescimento do Partido. “O Solidariedade é um partido que já nasceu grande em Mato grosso do Sul e esta é apenas a sua segunda Comissão Provisória. O trabalho que foi feito até hoje foi muito bom e a nossa missão é melhorá-lo ainda mais. Esse ano já combinamos eu e o Lucas de Lima, demais vereadores que vamos botar o pé na estrada e trabalhar muito, para ampliarmos os nossos quadros, nas eleições de 2020 elegendo mais vereadores e prefeitos”.

Representando os vereadores e atual direção, o vereador Papy, presidente municipal que passou o bastão, parabenizou a nova Comissão do Solidariedade. “O novo presidente Lucas de Lima é uma grande liderança e mostrou isso com sua votação. Convivemos bem na Câmara e com certeza agora na Assembleia com sua habilidade e experiência adquirida, certamente fará um grande trabalho pelo crescimento do nosso partido”.

Na Câmara sai Lucas de Lima entra Drº Eduardo Cury

Com a saída do vereador Lucas de Lima da Câmara Municipal de Campo Grande, o ex-vereador Drº Eduardo Cury, suplente de Lucas, assume o lugar do novo deputado estadual. Cury foi vereador por, aproximadamente, um ano, ele entrou no lugar de Paulo Pedra (PDT) que tinha sido cassado por ter sido acusado de compra de voto.

Dos 14 vereadores que disputaram a eleição, apenas um foi eleito. Esse é o caso de Lucas de Lima (SD), ele foi o único a garantir uma das vagas na Assembleia Legislativa. A Câmara Municipal de Campo Grande terá apenas essa mudança, a partir de 2019.

Dos 29 vereadores da Capital, 14 concorreram a cargos públicos nesta eleição, no entanto apenas Lucas de Lima, com 12.391 votos, conseguiu se eleger deputado estadual. Ele fazia parte da coligação que tinha os partidos SD-PSL-PSB-PP-PPS-PTB e PMB, que inclusive elegeu os dois deputados mais votados: Renan Contar (PSL) e Coronel David (PSL). O outro deputado do Solidariedade Herculano Borges (SOLIDARIEDADE), foi reeleito com cerca de: 17.731 votos.