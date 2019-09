GOVERNO FEDERAL Por denunciar ilegalidade no escritório de Guedes, presidente do ABDI é demitido por Bolsonaro "Os covardes cada vez mais tomam conta do governo. Agradeço ao presida Jair Bolsonaro. Espero que Deus possa iluminar suas decisões. E que abra seus olhos", escreveu o ex-chefe da ABDI no Twitter

Por: FÓRUM 04/09/2019 às 14:27

Exoneração do presidente da ABDI, conhecido como de Guto Ferreira, foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta Foto: Reprodução/Web O presidente Jair Bolsonaro (PSL) publicou um decreto nesta quarta-feira (4) exonerando Luiz Augusto de Souza Ferreira do cargo de presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Demissão veio por conta de uma denúncia de Ferreira à revista Veja alegando que o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, estaria fazendo “pedidos não republicanos” a ele, sem especificar quais seriam. “Acabo de ser demitido. Sem apuração. Por ser correto. E ok, o que eu já previa. Os covardes cada vez mais tomam conta do governo. Agradeço ao presida Jair Bolsonaro. Espero que Deus possa iluminar suas decisões. E que abra seus olhos. E rápido”, disse Ferreira em suas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (4). Bolsonaro já havia mencionado na terça-feira (3) que ou Ferreira ou Carlos da Costa “perderiam a cabeça”. “Não pode ter uma acusação dessas. Vão dizer que ele ficou lá porque tem uma bomba debaixo do braço. Não é esse o meu governo. Já determinei para apurar e um dos dois, ou os dois, perderão a cabeça”, disse Bolsonaro. No lugar de Ferreira, o presidente nomeou Igor Nogueira Calvet para exercer o cargo na ABDI. Acabo de ser demitido. Sem apuração. Por ser correto. E ok. O que eu já previa. Os covardes cada vez mais tomam conta do governo. Agradeço ao presida @jairbolsonaro Espero que Deus possa iluminar suas decisões. E que abra seus olhos. E rápido. pic.twitter.com/gc4UfO4Wlg — Guto Ferreira (@guto_sferreira) September 4, 2019