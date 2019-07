GOVERNO FEDERAL Por Moro, Bolsonaro usa “coitadismo”, ataca jornalista e chama casal gay de malandro O presidente do Brasil disse que casal gay adotou filho para fugir de portaria publicada por Sérgio Moro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ) Foto: Reprodução/Web

Se apoiando em um campanha contra a imprensa e fazendo-se de coitado, umas das formas usadas por Jair Bolsonaro (PSL), para se eleger. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), foi longe nesta manhã, segunda-feira (29), além de insinuar que o jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil, “poderia pegar uma cana”, Bolsonaro ainda acusou o jornalista de ter cometido crime, na tentativa de defender a sua “bandeira” de campanha o ministro da Justiça, ex-juiz, e também conforme revelado por diálogos, ex-chefe da Lava Jato, Sérgio Moro.

Fato é que Bolsonaro já apreendeu os caminhos para manipular seus eleitores, ele se faz de vítima e seus seguidores o seguem sem se quer questionar. Com isso, as políticas públicas se esvaem, o Brasil segue em ruínas econômicas, culturais, educacionais e sociais. No entanto, o chefe do executivo insiste em achar que ele é o que mais importa no país, mesmo com toda fome por aí, dados, estudos e pesquisas, mesmo assim, o seus seguidores insistem que os dados criados por ele, a partir de levantamento algum, são mais relevantes.

Na tentativa de encobrir os crimes relacionados aos procuradores e o juiz, Bolsonaro dá declarações polêmicas e alimenta as páginas de jornais. Nos bastidores, costura reformas, paga inúmeras emendas bilionárias e fala em contingenciamento de gastos, cortando os direitos a educação e cultura, mesmo assim, seus seguidores fiéis seguem o ouvindo, como se fossem robotizados, diria, mecanizados a responder sim e patrulhar estampando a bandeira brasileira e supervalorizando os Estados Unidos do América. .

"Eu estou achando que, no meu entender, ele cometeu um crime porque em outro país ele estaria já numa outra situação. Espero que a Polícia Federal chegue, ligue realmente todos os pontos. No meu entender isso teve transações pecuniárias. E pelo que tudo indica a intenção é sempre atingir a Lava Jato, atingir o [ministro] Sergio Moro, a minha pessoa, tentar e desqualificar e desgastar. Invasão de telefone é crime, ponto final", afirmou Bolsonaro, Atacando Gleen e ignorando os crimes relacionados a postura do seu agora ministro da Justiça.

As reações de Bolsonaro são em tentativa à amenizar as publicações do site The Intercept Brasil, que desde 9 de junho veicula reportagens com base em diálogos vazados entre Moro e procuradores da Lava Jato.

"Não pode se escudar 'sou jornalista'. Jornalista tem que fazer seu trabalho. Preservar o sigilo da fonte, tudo bem, agora uma origem criminosa o cara vai preservar o crime invadindo a República? Desgastando o nome do Brasil lá fora inclusive? Espero que a PF chegue... Não é fácil, mas chegue aos finalmente", afirmou ao deixar o Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (29).

Além de atacar a vida profissional do jornalista, Bolsonaro ainda “invadiu” a privacidade do profissional, com declarações sobre sua relação com o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ), dizendo que ambos são “malandros” por terem se casado e adotado dois filhos no Brasil.

Glenn Greenwald e David Miranda.

O presidente fazia referência a uma portaria publicada por Moro na sexta-feira (26), que estabelece um rito sumário de deportação de estrangeiros considerados "perigosos" ou que tenham praticado ato "contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal".

“Ele [Glenn] não se encaixa na portaria. Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Malandro, malandro, para evitar um problema desse, casa com outro malandro e adota criança no Brasil. Esse é o problema que nós temos. Ele não vai embora, pode ficar tranquilo. Talvez pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não”, afirmou.

A portaria do Ministério da Justiça foi publicada em meio às divulgações do Intercept Brasil, que revelou, em trocas de mensagens privadas entre o ex-juiz e procuradores da força-tarefa, ingerência do atual ministro sobre as investigações da operação.

O jornalista e o Intercept têm dito que não fazem comentários sobre suas fontes. Sobre sigilo da fonte, o artigo quinto da Constituição afirma: "É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional".

Ainda nesta segunda, Bolsonaro voltou a criticar a imprensa, dizendo que jornalistas fazem plantão na porta do Alvorada "orientados" para desgastá-lo.

"Não sou o dono da verdade, aqui a imprensa vai ter a oportunidade de quem quiser fazer um bom jornalismo. Vai tirar pedacinhos e descer o cacete em mim, com toda a certeza vocês fazem plantão aqui, estão aqui orientados ou designados para ficar aqui e ouvir o que estou falando e tentar me desgastar o tempo todo. Olha, se Deus me der vida eu vou ficar até 2022, pode ter certeza disso", exclamou o chefe do executivo federal.