Por trânsito mais seguro, Coronel David cobra faixa de pedestre na área central da Capital

O deputado estadual Coronel David (PSC) durante sessão ordinária da última quinta-feira (26) na Assembleia Legislativa, fez indicações solicitando melhorias sobre infraestrutura e saúde na Capital. Preocupado com a segurança no trânsito, Coronel David solicitou ao prefeito Marquinhos Trad e ao diretor-presidente da Agetran Janine de Lima Bruno e ao diretor do Detran MS, Roberto Hashioka para que seja implantada uma sinalização horizontal (faixa de pedestres) em frente ao Sesc, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a rua Joaquim Távora, na Capital.

Por mais segurança no bairro Monte Castelo, Coronel David solicitou ao secretário de segurança José Carlos Barbosa e ao comandante-geral da Polícia Militar de MS QOPM Waldir Ribeiro Acosta para que seja intensificado o policiamento e a ronda ostensiva no bairro. O parlamentar também encaminhou um pedido ao secretário de saúde do município de Campo Grande Marcelo Vilela e à secretária municipal de gestão Maria das Graças a contratação de mais médicos pediatras para atender o posto de saúde do Aero Rancho, diminuindo às demandas na área da saúde no bairro.