Nova liminar Posse de Cristiane Brasil é ameaçada por nova liminar Advogados trabalhistas entraram com novo pedido de suspensão no STF

Aposse de Cristiane Brasil (PTB -RJ) como ministra do Trabalho está novamente ameaçada. Horas depois de o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, suspender a liminar que impedia a posse da deputada federal na pasta, um grupo de advogados trabalhistas entrou com um pedido de suspensão no Supremo Tribunal Federal (STF), na noite deste sábado (21).

As ações movidas por juristas do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes (Mati) maculam a vitória do Palácio do Planalto - após duas semanas de um périplo judicial envolvendo Cristiane Brasil.

O último recurso, que deu o resultado favorável à posse neste sábado, tinha sido protocolado na quinta-feira (18), pela Advocacia-Geral da União (AGU). Pelo menos outros dois recursos já tinham sido negados. O Planalto já tinha marcado a cerimônia de posse para esta segunda-feira (22) - uma das últimas decisões do presidente Michel Temer antes de embarcar para a Suíça - onde participará do Fórum Econômico Mundial em Davos