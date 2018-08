Eleições 2018 PRB anuncia Pedro Chaves à reeleição e apoio ao governo está indefinido

O partido definiu que vai lançar Pedro Chaves como candidato a reeleição para o Senado. “Amanhã já devemos começar as conversas com os candidatos e partidos para discutir espaços e, a partir daí, avaliar o que for mais conveniente para o PRB.

O que for mais conveniente para o partido, também será o melhor para mim”, comentou Pedro Chaves ao final do evento.

Chaves ainda comentou que a possibilidade de reeleição, simboliza uma continuidade de seus trabalhos no cargo. “Priorizando segurança publica, saúde e emprego”, concluiu.

O PRB também decidiu na convenção lançar 14 candidatos a deputado estadual e 3 a deputado federal.