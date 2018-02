Eleições 2018 Pré-campanha de Puccinelli atrai lideranças de legendas não-alinhadas

Ao abrir em Naviraí na sexta-feira, 16, a segunda série da sua pré-campanha com visitas ao interior, o ex-governador André Puccinelli (MDB) atraiu mais uma vez a atenção e a presença de lideranças de partidos que em princípio estariam integrando blocos de apoio a eventuais concorrentes. Os não-alinhados com o MDB disseram tratar de cortesia a presença no evento, mas todos acompanharam os pronunciamentos, até o fim, entre os quais dois dos prefeitos que prestigiaram a agenda de Pucinelli: o anfitrião Izauri Macedo (DEM) e Waldomiro Sobrinho (PR), de Mundo Novo. Suas legendas dão sustentação ao governo do tucano Reinaldo Azambuja, eventual pré-candidato à reeleição.

Fatos semelhantes aconteceram na semana anterior, quando Puccinelli iniciou a maratona interiorana fazendo reuniões políticas em Coxim e Costa Rica. Ele faz questão de abraçar e agradecer líderes políticos e comunitários vinculados a siglas que teoricamente seriam hoje concorrentes do MDB. Para o ex-governador, essas presenças são gratificantes e honrosas, mas ele as credita à generosidade e ao espírito democrático de pessoas que “põem o interesse publico acima dos interesses pessoais” e que, de alguma forma, têm coisas em comum com a sua trajetória política.

Em Naviraí, na sede da Associação Comercial e Empresarial, Puccinelli e os integrantes de sua comitiva, entre os quais os senadores Waldemir Moka e Simone Tebet, foram recebidos pelo presidente do Diretório Municipal do MDB, Ronaldo Botelho, e pelo ex-vereador Gean Volpato, além de lideranças de Eldorado, Itaquiraí, Mundo Novo, tacuru, Iguatemi e Sete Quedas, municípios do Cone Sul.

A ex-prefeita Sandra Cassone, de Itaquiraí, confirmou que vai concorrer à Câmara dos Deputados e destacou que a decisão levou em conta um fator fundamental: as renovadas perspectivas político-eleitorais que a pré-candidatura de Puccinelli vem criando em Mato Grosso do Sul. O líder emedebista foi muito aplaudido quando disse que os acúmulos que adquiriu como deputado estadual e federal, prefeito de Campo Grande em dois mandatos e governador também duas vezes, acrescentaram lições importantes.

“Com tudo isso que fiz, e com a certeza de que tenho mais a fazer pelo meu Estado, eu decidi ouvir os amigos, os companheiros, todas essas pessoas que entendem que eu ainda posso contribuir com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, afirmou. Sobre o vídeo apresentado na abertura do ato, mostrando um resumo das obras que realizou, e em relação a comparações com outros governantes, Puccinelli disse que as imagens falam por si, mas a hora é de pensar no futuro: “Não nos cabe julgar o passado de ninguém, governar é um poder do povo. O que importa é o que faremos de agora em adiante, e é isto que a o povo quer saber de nós”, salientou.

Entre outras lideranças que marcaram o principal acontecimento político de Naviraí neste início do ano estavam também os prefeitos emedebistas Carlos Pelegrini (Tacuru) e Elizângela Leka dos Santos (Juti), dirigentes de diretórios municipais, vereadores, representantes de associações classistas e interlocutores de inúmeros segmentos sociais, econômicos, religiosos e culturais da região.

Os próximos municípios na agenda de visitas de Puccinelli ainda este mês são Jardim e Maracaju. Em março a pré-campanha prosseguirá em Ponta Porã (dia 3), Corumbá (9), Três Lagoas (17) e Dourados (24).