Pré-candidato à presidência, Rodrigo Maia vem a Campo Grande para ato de filiação do DEM

No próximo sábado (7), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), vem a Campo Grande para participar do ato de filiação do partido Democratas na Câmara Municipal de Campo Grande, a partir das 9h. Também será lançada a pré-candidatura de Maia à presidência da República, que tem recebido apoio em todo país.

Na ocasião, serão oficializadas as filiações das novas lideranças do partido, a deputada federal Tereza Cristina, o ex-prefeito de Dourados Murilo Zauith (vice-governador no ano de 2006 a 2010), o deputado estadual Barbosinha, além outros destaques que vão integrar o DEM.

O partido tem se fortalecido no Congresso Nacional e no Estado de Mato Grosso do Sul também tem agregado nomes fortes da política, abrindo a possibilidade de candidatura para o Governo do Estado.

“Com a liderança do deputado (Luiz Henrique) Mandetta e da Tereza Cristina vamos construir um projeto para fortalecer o partido em todo Estado, até mesmo para construir um projeto a governador”, afirmou Maia.

Como pré-candidato, Maia tem recebido apoio em vários Estados no país. “Sou pré-candidato neste momento, estou organizando o partido em todo o Brasil. Temos a possibilidade de ter bons palanques nos Estados para nossa candidatura à presidência e tenho certeza que irá se fortalecer cada vez mais nos próximos meses”, pontuou o deputado.

Serviço – O ato de filiações será realizado no dia 7 de abril, na Câmara Municipal de Campo Grande, às 9h, localizada na Av. Ricardo Brandão, nº1600. Mais informações no contato (67) 3324-0130.