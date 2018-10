Eleições 2018 'Precisa respeitar o dinheiro do povo', diz Henrique Meirelles Candidato à presidência pelo MDB chegou acompanhado de Paulo Skaf.

Foto: Kleber Thomaz/G1

O candidato à presidência do Brasil Henrique Meirelles (MDB) votou, na manhã deste domingo (7), na escola Rio Branco, no Centro da capital paulista. Ele afirmou que é preciso "respeitar o dinheiro do povo".

O presidenciável chegou acompanhado de Paulo Skaf, candidato ao governo de São Paulo.

Meirelles também disse que sai desta eleição com o que queria: "o respeito do povo".

Meirelles (MDB) minimizou a declaração de Paulo Skaf, que afirmou que “seria bom” que houvesse uma vitória no primeiro turno de Jair Bolsonaro (PSL) para presidente. “Todos podem especular com hipóteses: ‘se isso acontecer eu vou fazer aquilo, se aquilo acontecer eu vou fazer isso etc’”, afirmou Meirelles. “Mas isso são, meramente, colocações teóricas. Cada um vai ter de se posicionar no segundo turno. E vamos então aguardar o resultado das eleições.”

Mesmo não aparecendo como um dos candidatos a presidente mais cotados para ir para um eventual segundo turno, Meirelles ainda se mostrou confiante nesta manhã de domingo que poderia figurar lá. “E caso eu passe para o segundo turno, aí toda essa dúvida estará resolvida, não é verdade?”

“Nossa grande ideia, a nossa grande mensagem nessa eleição é dizer: ‘eu posso não ganhar o seu voto, mas eu vou ganhar o seu respeito’. Isso que é o fundamental”, disse o candidato do MDB à presidência do Brasil.