Miranda Prefeita recebe prédios deteriorados, veículos depredados e sucateados Prédio da prefeitura tem fornecimento de energia mantido por força de liminar

A prefeita Municipal de Miranda, Marlene de Matos Bossay, logo após a solenidade de posse que aconteceu, dia primeiro de janeiro às 19h30min, foi até a Prefeitura Municipal onde recebeu as chaves das mãos da assessora jurídica do município Carla Andrade.

A ex-prefeita Juliana Almeida numa total falta de compromisso cívico não compareceu para assinar o termo de passagem de cargo, delegando a função a assessoria jurídica da prefeitura.

Juliana se mostrou insensível com a população que foi prestigiar a solenidade, deixando os bebedouros e geladeiras da prefeitura sem água potável para o público.

No dia 02, uma das primeiras providências tomadas pela prefeita, foi determinar a seus secretários e assessores um levantamento das condições físicas dos prédios públicos, maquinário e veículos de cada secretaria.

As secretarias de Obras, Agricultura, Saúde e Educação, onde encontram-se a maioria da frota municipal, a situação encontrada é de calamidade pública. Com prédios deteriorados, energia cortada por falta de pagamentos, veículos, máquinas, ônibus fundidos, sucateados e depredados.

Veículos novos com menos de quatro anos de uso, foram entregues depredados, com motor e câmbio avariados, sem manutenção mínimas, ônibus escolares, do programa Caminhos da Escola, portanto novos, foram depredados e suas peças que não sumiram foram retiradas para outros veículos.

Veículos cautelados pela Justiça à Prefeitura Municipal de Miranda não tiveram o devido cuidado, uma carreta cautelada pela justiça, teve seu motor fundido por falta de óleo no motor, num descaso e falta de respeito com o contribuinte mirandense, esse é um dos inúmeros casos de desleixo e falta de zelo da administração passada.

Outro caso que chamou a atenção foi do caminhão ¾, 0marca Iveco, cabine dupla, que foi comprado pela prefeita Marlene Bossay, quando ocupou o cargo entre maio de 2013 e agosto de 2014. Esse caminhão desfilou no aniversário da cidade no ano de 2014, como um dos veículos novos recém adquiridos pela administração Marlene.

O caminhão foi sucateado, com câmbio e motor destruídos e o ar condicionado do veículo simplesmente desapareceu.

O levantamento revelou ainda que o prédio onde funcionava a Secretaria Municipal de Educação e Cultura estava com o fornecimento de energia cortado.

O prédio onde funciona a Prefeitura está com a energia ligada por força de uma liminar impetrada pelos advogados do município, que tinham a responsabilidade de entregar as chaves do Gabinete a atual prefeita.

A situação de caos não para por aí, a folha de dezembro, apesar dos repasses de dezembro terem batido recordes, com dinheiro extra da repatriação e outros fundos, que chegaram a mais de 7 milhões de reais, a folha de dezembro ficou em aberta.

Os repasses de consignados não foram efetuados, servidores tiveram nome anotado no Serasa e a rescisão dos funcionários contratados não foi paga.

A contabilidade da prefeitura estava desatualizada desde o mês de janeiro de 2016, notas foram pagas sem empenho, os computadores e sistemas foram deixados travados com arquivos deletados.

Diante da situação a prefeita Marlene de Matos Bossay lamentou a situação encontrada e disse que o momento é de muito trabalho. “Miranda não merecia isso. Se achavam que fazendo o fizeram vão me prejudicar se enganaram, é lamentável, quem perde é nossa gente”, comentou.

“Vamos trabalhar mais um pouco do que prevíamos, mais tenho a certeza que estes desafios serão vencidos”. Finalizou a prefeita Marlene.