Região central Prefeito aproveita sábado e fiscaliza obras de tapa-buracos

O prefeito Marquinhos Trad aproveitou o fim da manhã do sábado (8) para fiscalizar obras de tapa-buraco na região central de Campo Grande – nas ruas Pedro Celestino e Barão do Rio Branco, e na saída de São Paulo – Avenida Salgado Filho.

Durante as vistorias, Marquinhos pontuou que a medida é obrigação do gestor público. “Quem paga é a população, por isso o prefeito tem que estar junto e ver como as obras estão sendo feitas. A partir do momento em que você cobra o serviço de qualidade, você devolve a credibilidade para a população”, afirmou Marquinhos.

Desde que o serviço de tapa-buraco foi retomado no dia 2 de janeiro foram tapados em torno de 90 mil buracos, o que exigiu um investimento superior a R$ 12 milhões. O inicio das obras começaram com sete equipes, gradativamente foi ampliado até chegar a 20 frentes de serviço e desde o dia 27 de março são 30 frentes atuando no tapa-buraco em Campo Grande.

O aumento foi possível devido ao convênio entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado, que garantiu o investimento de R$ 20 milhões para recuperação da malha viária pavimentada da Capital nos próximos seis meses.

Distribuídas nas sete regiões urbanas da cidade, as 30 frentes de serviços garantirão um incremento de 50% em relação às equipes que vinham trabalhando.