Ponta Porã Prefeito atende reivindicação de vereador e beneficia comunidade acadêmica

Vereador Edinho Quintana (PHS) acompanha trocas de lâmpadas amarelas por lâmpadas de Led na BR 463 em Ponta Porã, onde os trabalhos foram realizados desde a Cuia até a UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul), UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul).

Uma reivindicação antiga dos alunos e professores e toda comunidade acadêmica, Quintana disse ‘’que agradece ao Prefeito Hélio Peluffo por atender a sua indicação, a demanda era muito aguardada pela comunidade acadêmica pois a rodovia interliga a população as principais universidades públicas da cidade e estava mal iluminada, com índices de acidentes e vários assaltos já registrados no local, e reforça que as trocas de lâmpadas antigas por modelos novos e com maior eficiência trará uma economia com o consumo de energia elétrica, além do mais as lâmpadas de led deu vida para o trajeto”.

O prefeito Hélio Peluffo Filho (PSDB) através do seu site da prefeitura divulgou que vem revitalizando a iluminação no trecho da rua Vital Brasil. Uma obra bastante aguardada pelos moradores da região norte de Ponta Porã, principalmente por ser a principal via de ligação dos bairros Gui Vilela e adjacências ao centro da cidade já foi entregue pela prefeitura e agora a iluminação da extensão da rua Vital Brasil passa por ampla revitalização.

Os serviços estão melhorando a qualidade da iluminação e a segurança no período noturno.