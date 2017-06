Recursos Prefeito busca recurso para ampliação de escolas e construção de novo Ceinf

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, voltou a Brasília nesta terça-feira (20) para garantir mais recursos importantes para a Capital. Acompanhado da secretária de Educação, Ilza Mateus, o prefeito solicitou a liberação de recursos para ampliação de escolas, construção de quadra coberta, aquisição de material didático e construção de um novo Centro de Educação Infantil (Ceinf).

“Foram reuniões muito importantes para a operacionalização da nossa proposta pedagógica das escolas e Ceinfs. Também recebemos todas as orientações para construção de um novo Ceinf em bairro populoso da nossa Capital”, declarou a secretária.O prefeito e a secretária pediram agilidade na liberação de recursos já aprovados pelo FNDE (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação) e que ainda não foram liberados para a prefeitura.

Entre os termos aprovados e já empenhados desde 2013 estão dois destinados à compra de brinquedos para a Educação Infantil. Os termos beneficiam 17 obras de Ceinfs já concluídos e em fase de conclusão. Também há um termo aprovado para a construção de três coberturas de quadras esportivas das escolas Leovegildo de Melo, Orlandina Oliveira Lima e Arassuay Gomes de Castro.

Marquinhos e Ilza também conseguiram autorização do diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, Leandro José Franco Demy, para que no dia 5 de julho equipe do FNDE venha a Campo Grande para capacitar técnicos da infraestrutura, educação e licitação, oferecendo orientações quanto a monitoramento de obras, licitação, elaboração de processo e prestação de contas. A reunião contou com a presença do deputado federal Luiz Henrique Mandetta.