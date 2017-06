Agenda Prefeito cumpre agenda em Brasília nesta terça- feira

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, cumpre agenda em Brasília nesta terça-feira (20). Marquinhos e as secretárias de Educação, Ilza Mateus, e de Cultura e Turismo, Nilde Brun, se reunirão com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e com a presidente do Iphan Nacional, Kátia Bogea.