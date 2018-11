Bonito Prefeito de Bonito destaca a importância da reeleição de Reinaldo Azambuja para o MS

O prefeito de Bonito, Odilson Soares, companheiro de partido do governador reeleito Reinaldo Azambuja (PSDB), destacou a importância da vitória do tucano neste domingo (28).

Segundo ele, o resultado nas urnas demonstra a confiança do povo sul-mato-grossense no trabalho do governador até aqui, e vai significar um progresso ainda maior para o Estado.

"A vitória do nosso governador Reinaldo Azambuja é resultado do trabalho sério que ele tem feito em Mato Grosso do Sul. Agora, em segundo mandato, temos a certeza de que ele poderá governar ainda melhor, pois terá o Estado que ele organizou, com obras sendo concluídas e outras tendo início. Bonito é a prova disso. No município foram realizadas diversas melhorias nos últimos quatros anos, desde a pavimentação de bairros, até a recuperação da entrada da cidade. Também já temos licitada a construção do Corpo de Bombeiros de Bonito, e agora, com ainda mais certeza de que em breve estará concluído.

A vitória de Reinaldo é também uma vitória de todos nós", finalizou o prefeito.

No município, Reinaldo obteve 6.228 votos no segundo turno, o que corresponde a 55.08% dos votos válidos. O candidato Odilon de Oliveira teve 44.92%.