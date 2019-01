Caarapó Prefeito de Caarapó destaca avanços dos primeiros meses de gestão

O prefeito de Caarapó, André Nezzi (PDT), que assumiu a prefeitura em setembro do ano passado em razão do afastamento do então titular do cargo, Mário Valério (PR), e do vice-prefeito Martim do Posto (DEM), fez um balanço do primeiro trimestre da nova gestão municipal em discurso proferido no evento da virada do ano. O ato, realizado na Praça Central da cidade, reuniu diversas autoridades e lideranças políticas e comunitárias, como o vice-prefeito Gordo da Tigre (DEM), vereadores e secretários municipais. Milhares de pessoas prestigiaram as festividades, que culminaram com um grande show pirotécnico à meia noite.

No seu pronunciamento, o dirigente caarapoense disse ter atingido os objetivos traçados para os primeiros cem dias de mandato. “Tivemos muitos desafios nesses primeiros três meses. Com a graça de Deus, o trabalho de nossa equipe, o apoio da Câmara de Vereadores e, principalmente, da população, conseguimos atingir nossos objetivos, entre os quais destacamos o reequilíbrio financeiro”, discursou.

André Nezzi elencou as principais conquistas, destacando ter assumido a gestão com um índice da folha com quase 60%, bem acima do que permite a Lei de Responsabilidade Fiscal. “Conseguimos fechar em torno de 52%, dentro do permitido pela legislação”, acrescentou.

Conforme o prefeito, ao assumir o mandato, o índice de investimento no setor de educação estava em 19% e, no fim de 2018, a administração municipal atingiu os patamares exigidos pela legislação – 25% da receita corrente líquida.

O chefe do Poder Executivo municipal de Caarapó ainda destacou outras conquistas: “Nossa folha salarial está rigorosamente em dia, com décimo terceiro pago; o nosso município estava há quase um ano, por conta de um problema ocorrido ainda em 2007, no Cauc - espécie de Serasa das cidades, que nos impossibilitava de receber recursos através de convênios e transferências voluntárias diretas com a União. Conseguimos nesse curto período regularizar todos os problemas e emitir nossas certidões”, disse, acrescentando que, “além disso, iniciamos as obras de mais de 2.500 metros de rede de esgoto, em parceria com a Sanesul; adquirimos uma nova van para transporte de pacientes com câncer para tratamento em Cascavel, no Paraná; diminuímos em mais de 90% a lista de espera de pacientes para exames ambulatoriais e cirurgias pelo SUS; adquirimos uma caminhonete nova para o Setor de Controle de Vetores; iniciamos a recuperação das calçadas danificadas dos canteiros centrais; realizamos a construção de um estacionamento em frente à escola Antônio João; iniciamos a revitalização das nossas rotatórias; concluímos a pavimentação asfáltica que vinha sendo executada na região da escola Rui Barbosa e do Clube dos Trabalhadores, na Vila Planalto; realizamos diversos serviços na zona rural; investimos mais de R$ 200 mil de recursos próprios na obra da creche da Vila São Jorge e garantimos junto ao Governo do Estado recursos, já depositados em conta, no valor de R$ 1,5 milhão, para a área da Saúde”, registrou.

Em relação à expectativa para 2019, André Nezzi garantiu já ter assegurado investimentos junto aos parceiros em nível estadual e federal em torno de R$ 8 milhões para atender diversas demandas existentes em vários setores da administração. “Trabalhamos e vamos ter um acréscimo de praticamente 7% no rateio do índice do ICMS para 2019, depois de uma queda brusca no último ano”, observou.

“Enfim, em um ano de muita turbulência e problemas que enfrentamos, graças a algumas medidas enérgicas que tivemos coragem de tomar, conseguimos com responsabilidade fechar o ano da melhor maneira que era possível no momento”, disse o prefeito de Caarapó, externando agradecimentos “a todos que nos apoiaram, que oraram, que nos criticaram também, mas que de uma forma ou de outra contribuíram para que a gente possa se levantar motivado e trabalhar todos os dias por um município melhor para a gente viver. Que Deus abençoe cada um de você e que 2019 seja um ano repleto de paz, alegria e de muitas conquistas para todos nós. Forte abraço!”, concluiu o prefeito André Nezzi.