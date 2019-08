INTERIOR Prefeito de Nova Alvorada do Sul nomeia novo Coordenador de Cultura A nomeação de Luiz Rosa aconteceu em encontro nesta manhã (31) na Prefeitura

Ao lado esquerdo de Arlei o nomeado Luiz Rosa Foto: Reprodução

O Prefeito de Nova Alvorada do Sul, município no interior de Mato Grosso do Sul, Arlei Barbosa, reuniu-se com funcionários da Coordenadoria de Cultura do Município na manhã de hoje (31), onde anunciou o diretor e educador Luiz Rosa como novo coordenador de cultura do município.

O prefeito Arlei Barbosa, agradeceu o empenho e trabalho realizado através do coordenador Jose Carrasco, a frente desta importantíssima pasta para administração municipal e desejou boa sorte ao novo coordenador Luiz Rosa.

Luiz Rosa é ator, diretor e arte educador Bacharel em Teatro pela Escola Superior de Artes Célia Helena.

Luiz Rosa e o Prefeito Arlei.

Como ator, reúne 10 anos de experiência, trabalhando com diversos métodos de interpretação em 18 espetáculos, assim como cursos de aperfeiçoamento e reciclagem e alguns prêmios em festivais de teatro do Brasil. Em São Paulo além de ator iniciou seus trabalhos como arte-educador dando aulas de iniciação ao teatro, foi oficineiro cultural pelo projeto “Escola o Tempo Todo” realizado pela Secretária de Educação de Osasco-SP, oficineiro cultura.

Como Professor ministra desde 2005 aulas curriculares de Artes Cênicas em escolas e cursos livres de formação para atores. Escreveu 3 textos dramáticos e 3 infantis.

Diretor/Produtor do Coletivo Cênico Giga Palcos (CCGP) o coletivo que se apresenta em escolas, espaços alternativos, anfiteatros e organizações de outro setor.

Participaram do evento os secretários; Marcio França (Finanças) e Valtrudes Machado (Governo).