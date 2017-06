Ponta Porã Prefeito de Ponta Porã terá que dar explicações sobre contrato milionário

Foto: Lécio Aguilera

Após manifestar que o município estava passando por dificuldades econômicas prefeito de Ponta Porã terá que dar explicações sobre contrato de consultoria com valor milionário.

O vereador do Edinho Quintana (PHS) realizou duras criticas ao prefeito de Ponta Porã e pediu informações sobre um contrato de consultoria realizado pela administração de Helio Peluffo Filho (PSDB). Segundo o diário oficial do dia 25/05/2017 o contrato valido por 6 meses está orçado em 706.500,66, que totaliza o valor de 117.750,11 por mês. O parlamentar disse que o Brasil esta em crise, o Mato Grosso do Sul esta em crise e recentemente o município divulgou na imprensa que enfrenta dificuldades com a recessão, que tem arrecadado cada vez menos e que o momento é de cautela, ‘’mas o que vemos nesse contrato parece ser o oposto do que foi falado pelo atual prefeito de Ponta Porã e dá a entender que o município está jogando dinheiro pela janela”.

O vereador se pergunta, quanto custa o serviço de um engenheiro eletricista? Quais os fatores que justificam esse contrato em tal valor ? Está é a prioridade de Ponta Porã ?”, indagou o parlamentar.

A iluminação pública foi a grande discussão da semana, pois moradores vêm se queixando constantemente que formalizam pedidos de troca de lâmpadas e o serviço não é realizado, justificado pela secretária de obras que é a responsável pelo setor que falta equipe suficiente para realizar o trabalho, nesse caso ao invés de pagar um valor milionário por uma consultoria o prefeito deveria não investir o imposto do Pontaporanense para melhorar os serviços de vital importância para a segurança de todos, pontualiza Edinho Quintana