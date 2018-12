Interior Prefeito de Ribas do Rio Pardo poderá ser afastado após denúncia do MPMS Contratou pessoal sem vínculo contratual

Foto: Reprodução

O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, ofereceu denúncia em contra o Prefeito de Ribas do Rio Pardo, Paulo Cesar Lima Silveira, o acusando por suposta prática dos crimes de responsabilidade. A denúncia aponta que o prefeito Paulo Cezar contratou pessoal sem vínculo contratual, e ainda segundo informações do MPMS, o gestor chegou a ultrapassar o teto de gasto do município.

A acusação foi apresentada em Relatório de Inspeção do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, que apontou diversas irregularidades, como a contratação de pessoal por meio de notas de empenho individualizadas.

O processo foi distribuído à Seção Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, sob a relatoria do Desembargador Luiz Cláudio Bonassini da Silva, o qual apreciará também, após eventual recebimento da denúncia, o pedido de afastamento cautelar do Prefeito formulado pelo Ministério Público.