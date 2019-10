"MEMÓRIA CURTA" Prefeito e vereadores desafiam desejo popular e aumentam os próprios salários em MS Prefeito do município de Ribas do Rio Pardo ganhará mesmo valor pago ao prefeito da Capital

rotesto de moradores foi ignorado por sete dos 11 vereadores de Ribas na noite de ontem Foto: Divulgação/CMRRP

Amplamente contra a vontade de populares, a Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, interior de Mato Grosso do Sul, voltou ao destaque midiático após aprovar aumento de salário do prefeito, dos secretários e os seus próprios pagamentos, o aumento foi de 28%. Com isso o prefeito do pequeno município de Ribas do Rio Pardo, passa a receber o equivalente ao salário do prefeito de Campo Grande.

O administrador em questão é Paulo Tucura (MDB). A decisão pelo aumento lotou o plenário de gente contrárias, mesmo assim, foi aprovado o aumento, por meio de decisão do legislativo, quem presidente a Casa de Leis no município é Paulo Pax (PL), que pautou e em votação a decisão ficou 6 votos favoráveis e 4 contrários.

Além de Paulo Pax, votaram a favor do aumento os colegas de sigla, Boca de Lata e Lourenço Vidraceiro, os emedebistas Robertão e Paulo Machado e Luiz do Sindicato (PTB). Segundo o site local, Rio Pardo News, a vereadora Sônia Passos, do PSDB, não participou da votação.

Os votos contrários foram garantidos pelos vereadores Anderson Arry, Lucy Duarte e Fabiana Galvão, do Patriotas. E também votou contra, Nayara Pereira (PSB).

A problemática se dá no município que tem histórico de 11 vereadores afastados. Os tais representantes do povo, não se quer deram ouvidos aos manifestantes presentes, segundo os manifestantes, que usaram as redes sociais para expressarem suas revoltas eles foram completamente ignorados. Nos cartazes improvisados levantados seguidos por gritos de protestos dizeres de: “ Reajuste não! ”, “ 28% NÃO! ”, e até mesmo um protesto pedindo emprego. “Queremos emprego, não queremos reajuste”. Além de pedidos ao “reajuste na vergonha dos parlamentares”, entre outros.

Com o reajuste fora de hora, o salário do prefeito de Ribas do Rio Pardo passará de R$ 15.563,05 para R$ 19.920.70. Apesar da cidade ter 24,6 mil habitantes, Tucura passará a ter remuneração equivalente ao do prefeito Marquinhos Trad (PSD), que recebe R$ 20.412,42 e administra orçamento 43 vezes maior.

O emedebista terá salário 43% superior ao da prefeita Délia Razuk (PL), de Dourados, segunda maior cidade do Estado e com mais de 200 mil habitantes.

Segundo o site, O Jacaré, os aumentos confrontam a situação do município que vive amarga crise econômica brasileira. De acordo com portal, a briga de moradores é que Tucura não consegue se quer solucionar os buracos nas ruas da cidade. Faltam remédios e médicos nos postos de saúde do município, atenuam os contribuintes.

O efeito cascata na decisão onera os desejos dos políticos e prejudica o povo, já que além de aumentar o salário do prefeito, sobe-se também o salário do vice, que passará de R$ de R$ 7.781,52 para R$ 9.960,34, dos secretários de R$ 5.738,52 para R$ 7.370,64 e dos vereadores, os responsáveis pela façanha, de R$ 5.900,00 para R$ 7.552.

O reajuste entra em vigor em 2021. O projeto foi votado com mais de um ano de antecedência porque os parlamentares e o prefeito apostam na famosa lenda de que o brasileiro tem memória curta e todos esquecerão o aumento de 28% nas eleições de 2020.

*Com informações do O Jacaré.