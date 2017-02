Paranaíba Prefeito e vice destacam importância de TC na liderança do PSB Lideranças de Paranaíba também enaltecem apoio de Resende e demais congressistas ao Município

Na opinião do prefeito Ronaldo Miziara (PSDB), de Paranaíba, a eleição da deputada Tereza Cristina para liderar a bancada do PSB na Câmara Federal é de um significado extraordinário para Mato Grosso do Sul e acrescenta nova motivação às expectativas de desenvolvimento do Município.

“Estamos recebendo toda atenção dos 11 congressistas do Estado”, assinala Miziara. “O deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), por exemplo, já nos antecipou possibilidades muito boas de parceria com a administração, assim como o senador Pedro Chaves (PSC). Enfim, todos, sem exceção, abriram as portas para as demandas de Paranaíba. E com uma deputada sulmatogrossense liderando a bancada socialista, que é uma das mais fortes peças de sustentação do governo Temer, ganhamos mais visibilidade para nossas reivindicações”, completa.

COMPROMISSO – O vice-prefeito Cesinha Leal (PSB) lembra que Tereza Cristina prestigiou a campanha vitoriosa de sua chapa com Miziara e fez questão de garantir à população que seu mandato tem compromissos com Paranaíba. “Só temos que ficar felizes e comemorar esta promoção política de uma companheira de partido. Ela vem provando sua capacidade e sua visão progressista, como bem se demonstra agora, ao liderar uma das maiores bancadas parlamentares do País”, frisa Cesinha Leal.

Tereza Cristina está em seu primeiro mandato e já se tornou depositária da confiança e do apoio da bancada do PSB, ao ser eleita com 22 dos 36 votos do Diretório Nacional, que foi o colegiado responsável pela escolha. Ela derrotou o colega Tadeu Alencar, do Pernambuco. Ex-secretária estadual de Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria, Comércio e Turismo, a parlamentar tem profunda identificação com as questões do sistema produtivo. Na secretaria, uma de suas intervenções foi a execução do programa que garantiu o alcance da agricultura familiar para beneficiar mais de 70 mil famílias em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.