Prefeito encontra ministra para pleito de 82 milhÃµes de dÃ³lares

CARTA PROPOSTA Prefeito encontra ministra para pleito de 82 milhões de dólares Em reunião com ministros da Agricultura e Desenvolvimento regional, o prefeito de Campo Grande dará prosseguimento à Carta Proposta

Carta Proposta visa a alocação de recursos que serão destinados a projetos de Cidades Inteligentes Foto: Reprodução/Web

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), se reúne nesta quinta-feira (7) com os ministros Gusta Henrique Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina (DEM-MS).

Na reunião, o prefeito de Campo Grande dará prosseguimento à Carta Proposta, que visa a alocação de recursos que serão destinados a projetos de Cidades Inteligentes e Habitação Social. Em pauta também estão as tratativas de emenda impositiva ao orçamento para infraestrutura já concedida, segundo a assessoria da Prefeitura.

Os secretários Pedro Pedrossian Neto, de Finanças e Planejamento, Rudi Fiorese, de Infraestrutura e Serviços, além da coordenadora de projetos da Prefeitura, Catiana Sabadin, estiveram na semana passada na capital federal com dirigentes do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) e anteciparam, de forma verbal, um parecer prévio favorável a operação de um empréstimo de R$ 25 milhões.

O recurso vai ser destinado a obras de drenagem e pavimentação dos bairros Rita Vieira e Parque Dallas. A comitiva de secretários também esteve no Ministério do Desenvolvimento Regional, em busca de recursos para obras de drenagem e controle de enchentes.

A Prefeitura pleiteia US$ 82 milhões para construção de bacias de contenção e retenção em córregos e rios que atravessam o perímetro urbano da cidade. O projetos contemplam a construção de bacias de detenção e barragens de amortecimento; drenagem e pavimentação; continuidade das obras de revitalização do Anhandui, chegando até as avenidas Campestre e requalificação (reforço da drenagem e recapeamento) das avenidas Campestre, Manoel da Costa Lima e Ernesto Geisel (entre as avenidas Salgado Filho e Mascarenhas de Moraes), além da Rua Antônio Maria Coelho.