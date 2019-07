URGÊNCIA Prefeito entrega proposta de reforma da Previdência municipal e texto será votado hoje Nesta manhã, Marquinhos Trad esteve em reunião com vereadores na Câmara

O Prefeito Marquinhos Trad na Câmara Municipal de Campo Grande Foto: Reprodução

A pauta da reunião de Marquinhos Trad (PSD), com vereadores na Câmara Municipal de Campo Grande nessa manhã (16), veio à tona, trata-se de uma reforma da previdência municipal, além da ampliação do repasse da prefeitura de 14% para 22% foi discutido também o aumento da contribuição dos servidores de 11% para 14%, o projeto deve ser votado em regime de urgência, ainda hoje, a decisão de votação foi logo após a reunião com o chefe do executivo.

Ao site Campo Grande News, o presidente da Câmara, João Rocha (PSDB), disse que vão votar tão rápido, hoje, último dia antes do recesso, pois “acabou a esperança” dos municípios de serem incluídos na reforma da previdência lá do Congresso Nacional.

“É uma situação amarga, dolorida, não é agradável como não foi no Brasil. Mas é preciso que seja feito. Quando a doença é forte, infelizmente, o remédio é amargo”, disse o presidente da Câmara.

Conforme João Rocha, o projeto do município é semelhante ao que está em pleito no Congresso Nacional. Em emenda ao texto base, os vereadores estipularam o mínimo de 22% de repasses da prefeitura, nunca abaixo disso.

*Com informações do Campo Grande News.