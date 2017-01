Vila Almeida Prefeito faz visita surpresa em UPA para verificar atendimento e vistoriar unidade

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, visitou, por volta das 20 horas, desta segunda-feira (2), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida, para verificar “in loco” como está sendo prestado o atendimento à população. Por quase 2 horas, ele conversou com médicos, enfermeiros e usuários para saber quais as principais necessidades e aproveitou para vistoriar a unidade. “Só podemos conhecer a realidade da população desta forma, chegando sem avisar, sem holofotes, para verificar o que, de fato, está acontecendo”, explicou.

Os relatos das intermináveis esperas por atendimento – em alguns casos mais de quatro horas – sensibilizaram o prefeito que, mesmo diante desta situação, fez questão de enaltecer a capacidade dos profissionais em atuarem em situações adversas. Dez médicos, sendo cinco clínicos e cinco pediatras, faziam o atendimento durante a noite.

“Essa é a nossa realidade e precisamos encará-la. Vimos dezenas de pessoas nesta noite na fila. Gente com dor, com lágrimas nos olhos, contando os minutos para receber um atendimento e muitas vezes não conseguem tê-lo com celeridade. O que nos motiva ainda mais é ver a dedicação dos funcionários públicos, sempre buscando fazer o melhor, mesmo sem as condições adequadas para exercer suas vocações. Mas, mesmo assim, são extremamente dedicados”, completou.

A situação precária da unidade, se deteriorando com o tempo, chamou a atenção do prefeito, que criticou o estado de abandono. “Isso aqui é um absurdo. Uma construção com menos de sete anos não deveria estar nestas condições. É preciso dar a devida manutenção para que o local não fique insalubre e caindo aos pedaços”, disse.

Ao menos duas salas – pré-consulta adulto e classificação de risco – além de uma das enfermarias, estão interditadas por oferecer riscos aos pacientes. A estrutura destes locais ficou comprometida em decorrência de uma série de infiltrações.

Em abril de 2015, a UPA Vila Almeida chegou a ficar 11 dias fechada para reparos, depois de sucumbir a uma forte chuva. A unidade ganhou um novo telhado, forro, calhas e pintura na área interna. Outro problema encontrado na unidade é a falta ou baixo estoque de alguns medicamentos, o que é se tornou recorrente em toda a rede municipal de saúde. Antibióticos e medicamentos para o controle da pressão arterial, por exemplo, estão em falta.

“Nós pretendemos reverter essa situação o mais rápido possível. Vamos trabalhar e ter consciência que temos que planejar para não deixar faltar medicamento nas farmácias, por exemplo. Quando você tem organização para executar suas ideias, os resultados são satisfatórios. Quando vimos a UPA com várias pessoas esperando e pedimos a colaboração, para que os atendimentos fossem mais rápidos, a gente viu resultado. Isso mostra que dá sim pra fazer”, analisou.

Marquinhos afirmou que pretende investir na atenção básica para desafogar as UPAs e criar as Clínicas da Famílias para dar condições das pessoas serem atendidas com maior comodidade. Ele reafirmou que visitas como a desta segunda-feira devem ser cada vez mais frequentes e que pretende continuar monitorando de perto as ações da Prefeitura em todas as áreas.

“Vamos continuar fazendo nossas visitas surpresas para que a gente possa realmente sentir como as coisas estão andando. E assim será em todos os setores, assim como fiz com o serviço de tapa-buraco”, finalizou.