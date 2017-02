Trânsito Prefeito Marquinhos Trad anuncia para o mês de março obras da rotatória da Mato Grosso com a Nelly M

O prefeito Marquinhos Trad anunciou na manhã deste sábado (25) o inicio, para o mês de março, das obras de melhoria para o trânsito da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins (Via Park). A rotatória será reduzida para encaixar as três faixas de rolamento e instalação de semáforos.

A obra será realizada por meio de um convênio entre a Prefeitura de Campo Grande e o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul. “As obras serão iniciadas no mês de março. Nós estamos aguardando que as empresas de telefonia façam a mudanças das redes. Com estas obras, vamos diminuir os canteiros e implantar semáforos com onda verde para fluir o trânsito local. Enfim, esta obra vai sair do papel”, frisou o prefeito.Os serviços viários das avenidas Via Park e Mato Grosso estão orçados em R$ 1.323.015,50. Deste total, R$ 1.079.098,78, referente ao lote II, que compreende a implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica; R$ 243.916,50 do lote I, que prevê intervenções na drenagem para abertura de uma pista adicional na Avenida Mato Grosso.

Serão instalados semáforos na Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins (Via Park); Rua Antonio Maria Coelho com a Avenida Nelly Martins (Via Park) e Avenida Mato Grosso com a Avenida Antonio Teodorowick.

Outra mudança para melhorar o fluxo dos veículos foi de um trecho da Avenida Antonio Teodorowick (entre as vias Antonio Maria Coelho e Mato Grosso), que servirá como opção de acesso ao Parque dos Poderes e a região do bairro Carandá Bosque. O projeto prevê a instalação de quatro semáforos nas áreas de intervenção, equipados com controladores que regularão o tempo de duração do verde e do vermelho, conforme o fluxo de veículos.