Prefeito participa de eventos relacionados ao Dia Internacional da Mulher

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) participará nesta quarta-feira (8) de duas agendas públicas na Capital.

Às 9h, o chefe do executivo municipal participa do lançamento do projeto “Mulheres de Atitude” com a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Carla Stephanini em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

No período da tarde, às 17h, o prefeito participa do evento “Mulheres Por Amor a Campo Grande”, e também com a primeira-dama, Tatiana Trad, e a vice-prefeita, Adriane Lopes, na Esplanada Ferroviária.