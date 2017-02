OBRAS Prefeito Marquinhos Trad vistoria operação tapa buracos na Capital

O domingo (05) foi de trabalho para o prefeito Marquinhos Trad, pela manhã, fez atendimento público e despachou com alguns secretários e depois percorreu as principais ruas da capital para acompanhar as equipes de tapa buracos, que estão intensificando os serviços.

Um dos pontos críticos vistoriado pelo prefeito Marquinhos, que foi a Rua Antônio de Oliveira Lima com a Rua Joaquim Murtinho. Neste local a equipe composta de vinte homens e equipados com pás carregadeiras, caminhões fizeram os serviços de raspagem, frezagem para que em seguida inserir a massa asfáltica.

De acordo com o prefeito Marquinhos são muitos os buracos na cidade, e mesmo no domingo as equipes estão nas ruas fazendo os serviços. “No domingo há menos fluxo de veículos e os trabalhos das equipes rende mais. Este trabalho é uma somatória de esforços de todos que querem o bem de Campo Grande”, disse o prefeito.Desde os primeiros dias de trabalho, na Prefeitura de Campo Grande, o prefeito tem priorizado os serviços de tapa buracos e tem sido uma rotina para o prefeito. Logo cedo ele faz as vistorias onde os serviços estão sendo executados. Em todas as visitas o prefeito pede para as equipes um trabalho de qualidade para duração dos serviços.

Em média são tapados em Campo Grande, por dia, mais 950 buracos. Somados somente neste mês de janeiro este número passa de 20 mil.