Prefeito participa de campanha contra o Aedes aegypt nesta sexta-feira

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) participa na manhã desta sexta-feira (10) às 9h do lançamento da “Campanha de Combate ao Mosquito Aedes aegypt”, com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul).

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o objetivo é reforçar a mobilização social para a prevenção, que é uma das principais ações na diminuição dos focos do Aedes aegypti.