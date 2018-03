Segurança pública Prefeito participa de reunião com presidente e destaca ações já realizadas na Capital

O prefeito Marquinhos Trad participou, nesta quarta-feira (7), de reunião com o presidente da República, Michel Temer, e prefeitos de todas as capitais para discutir a segurança pública. Na ocasião, o presidente solicitou apoio das prefeituras para uma função mais efetiva das guardas municipais em ações preventivas.

O presidente aconselhou que sejam feitas reuniões para mobilizar a segurança pública nas capitais, reunindo não apenas com autoridades policiais, mas também com a comunidade.

“Essas movimentações chegam a quem está na marginalidade. Faz com que eles se preocupem pelo menos em praticá-las, porque sabem que terão uma resposta muito firme, segura, das autoridades estaduais”, declarou o presidente.Após a reunião, o prefeito destacou o trabalho já realizado pela Guarda de Campo Grande, que em um ano triplicou o número de rondas pela Capital. “É gratificante testemunhar que já estamos fazendo o que está sendo aconselhado pelo presidente. Desde quando assumimos a guarda, a gestão vem desenvolvendo este trabalho de patrulhamento nos terminais de ônibus, de manhã, horário de almoço e final da tarde, bem como nas escolas, Ceinfs, Upas, praças e vias de maior movimentação de pessoas. Em 2016, a guarda fez 36 mil rondas e em 2017 triplicamos este número, totalizando 139 mil rondas”, detalhou.

O prefeito também ressaltou o empenho para restruturação, treinamento e capacitação da guarda municipal. No ano passado, 100 guardas foram capacitados para o uso de arma letal. Hoje, outros 100 iniciaram o curso e outros 200 devem ser capacitados até o final do ano. “Nestes dois anos estamos realizando um trabalho projetado para os quatro anos da nossa administração”, declarou Marquinhos.

Já o secretário de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, pondera a necessidade de investimento para compra de viatura, colete e ampliação do videomonitoramento. “Hoje temos 22 câmeras funcionando e gostaríamos de aumentar este número para 150 até 2020. Só as câmeras têm um custo de R$ 8 milhões. Precisamos de recurso para investir nesta logística. Estamos fazendo, dentro do orçamento do município, um milagre, para ter este resultado, de triplicar o número de rondas e melhorar nossa estrutura”, comentou.

Na semana passada, durante reunião com governadores, Temer anunciou uma linha de financiamento de R$ 42 bilhões -a maior parte oferecida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) – para investimentos em segurança pública, como reequipamento das polícias estaduais. Destes, R$ 10 bilhões seriam destinados a municípios.