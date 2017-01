Transporte público Prefeito pressiona Consórcio Guaicurus pela primeira vez em cinco anos

'Arrochou' para o lado da empresa do transporte público de Campo Grande. O por que surgiu na manhã desta quarta-feira (25), após a declaração do atual prefeito Marquinhos Trad (PSD), que pressionou pela primeira vez em quase cinco anos o Consórcio Guaicurus, e disse que irá exigir que a empresa cumpra com as solicitações descritas em contrato.

O prefeito declarou que a procuradoria jurídica do município já está fazendo o levantamento para que a concessão cumpra as exigências estabelecidas no contrato que nunca antes teve seus pontos nunca obedecidos.

Em contrato está firmado um sistema conhecido como; responsabilidades compartilhadas, este entre as empresas de transporte e os órgãos que compõem o chamado 'Poder Concedente', ou seja, a Prefeitura. Os terminais de ônibus em operação, por exemplo, são de responsabilidade do município.

Um dos principais pontos cobrados é a situação dos ônibus em circulação que também não atendem o estabelecido em contrato. Há quase cinco anos a frota do transporte não tem um ônibus novo, o último foi comprado em 2012. (Com assessoria).