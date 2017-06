Guarda Civil Municipal Prefeito sanciona lei que cria tabela salarial da Guarda Civil Municipal

O prefeito Marquinhos Trad acompanhado do Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja nesta terça-feira, durante solenidade realizada no estacionamento do Paço Municipal sancionou a lei 5.814, de 27 de junho de 2017, que dispõe sobre a criação da tabele salarial da Guarda Civil Municipal (GCM) de Campo Grande-MS.

A Lei 5.814 sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad advém de um projeto de lei do Executivo Municipal, aprovado pela Câmara Municipal de Campo Grande.

“Muitos duvidavam deste momento e que pudesse acontecer tão rápido. Está é uma conquista que contou com apoio dos 29 vereadores que reconhecem o trabalho da Guarda Civil Municipal. Vamos nos esforçar para aparelhar a Guarda. Nosso objetivo não é apenas os salários, mas, também estamos nos esforçando para melhorar as condições de trabalho, senão dos Guardas, mas também de todos os servidores municipais”, disse Marquinhos Trad que agradeceu a presença do presidente da Câmara, o vereador João Rocha.

“Este é um ato muito importante para Campo Grande e para a Guarda. Este é um resultado de muita luta e também um passo decisivo para o prefeito e vereadores” disse o vereador Valdir Gomes.

A lei assinada pelo prefeito atende uma reivindicação antiga da Guarda Civil Municipal, a atual administração de Campo Grande readequou o salário-base e escala de trabalho do efetivo dos 1.190 guardas municipais. A medida vem ao encontro dos anseios da categoria e não irá causar impacto na folha de pagamento do município.

A medida garante a incorporação dos plantões, ou seja, do adicional de operações especiais ao salário base, que de R$ 897 passa para R$ 1.580.

“Para a categoria é um avanço. Depois de 8 anos esquecidos fomos lembrados pelo prefeito Marquinhos Trad, que assina este decreto para agregar e incorporar nossos direitos”, disse a GCM Marlene Souza, que trabalha na Base da Região do Imbirussú.“Esta medida atende o anseio da categoria. É um reconhecimento do trabalho de todos os Guarda Municipais. Temos muito a agradecer ao prefeito Marquinhos. Isso demonstra a preocupação do executivo com nosso trabalho”, frisou o GCM Erivelton Barbosa.O secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, explica que foi feito estudo para enquadrar a categoria em uma nota letra, 13B, para que essa incorporação fosse possível. “Já havíamos avançado, passando a guarda para a referência 13, que é a de ensino médio. Até então, eles se enquadravam na referência do ensino fundamental. Sem dúvida, uma valorização para esses profissionais, que foram por décadas subvalorizados”, avalia Neto.

Outra conquista importante da categoria foi a mudança nas escalas de trabalho, garantido aos guardas 180 horas de serviço, como previsto em edital

O presidente do Sindicato da Guarda Civil Municipal, Hudson Bonfin, parabenizou o prefeito Marquinhos Trad pela assinatura do ato. “É uma conquista muito grande para toda a Guarda. Vamos ter qualidade de vida, sem a preocupação de cumprir adicionais para chegar ao nosso salário. Somos gratos a sensibilidade do prefeito, que ouviu nosso pleito e encarou o desafio. Ele tem o nosso reconhecimento”, finaliza o representante da categoria.