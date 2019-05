INFRAESTRUTURA Prefeito vai à Brasília buscando verbas para terminar obras de córrego e avenidas Marquinhos tenta conseguir R$ 72 milhões com ministro

Ao todo o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), busca em Brasília, nessa terça-feira (21), cerca de R$ 72 milhões para términos das obras de revitalização do Rio Anhanduí e recapeamento de 35 quilômetros de avenidas na Capital. Ele visita os Ministérios do Desenvolvimento Regional e do Turismo.

No Ministério do Desenvolvimento Regional, o prefeito se reúne com o secretário Antônio Carlos Futuro, em busca da liberação de recursos para término da revitalização do Rio Anhanduí e recapeamento de avenidas em Campo Grande.

Para o recapeamento, a Prefeitura espera R$ 22 milhões de emendas impositivas, da bancada federal de Mato Grosso do Sul. O recurso será aplicado no recapeamento de 35 quilômetros de diversas avenidas na Capital.

A equipe também busca a liberação de R$ 50 milhões para obras do Programa de Intervenções Emergenciais em Drenagem Urbana de Campo Grande – MS.

O programa apresenta propostas de intervenções nas bacias hidrográficas mais impactantes de Campo Grande, principalmente por se tratar de cabeceiras de drenagem, destinadas a melhorar o sistema de saneamento básico, a partir da implantação de sistemas de manejo de águas pluviais e drenagem urbana.

Na segunda agenda, no Ministério do Turismo, o prefeito e equipe vão conhecer as linhas de créditos disponíveis na atual gestão, para apresentar projetos que atendam a Capital.