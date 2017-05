Reviva Centro Prefeito vai à Brasília para captar recurso de R$ 175 milhões para obras no Centro "Investimento deve reordenar 14 de Julho, melhorar fluxo e deixar com melhor visual"

Marquinhos Trad (PSD), atual prefeito de Campo Grande, vai à Brasília nesta sexta-feira (12), para assinar o contrato de financiamento de cerca de R$ 175 milhões, com o BID (Banco de Interamericano de Desenvolvimento) para obras do Reviva Centro.

De acordo com a prefeitura, o documento será assinado no Conjunto F, Lote 39, Setor Embaixada Norte, Asa Norte, em Brasília. Também participam do evento o secretário de Governo e Relações Exteriores Antônio Cézar Lacerda e a diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica, Catiana Sabadin. A reunião será às 10 horas de Mato Grosso do Sul.

Estarão presentes também no encontro, Hugo Timoran então representante do Banco no Brasil, o especialista em Desenvolvimento Urbano do BID, Jason Hobbs, e o senador Pedro Chaves (PSC/MS). Com a assinatura do contrato, a prefeitura já pode iniciar processo de licitação.

Obras

O programa prevê a revitalização do Centro de Campo Grande, a partir do embutimento da fiação, ampliação das calçadas, criações de áreas de lazer e reordenamento do trânsito no entorno da Rua 14 de Julho.

Embutimento

Será o "ponta-pé inicial", a primeira etapa contemplará o trecho da Rua 14 de Julho entre a Rua 7 de setembro e a Avenida Mato Grosso.

Está prevista também a redução no tráfego de veículos para duas faixas e a retirada da circulação de ônibus pela rua, além do retorno do relógio histórico para a esquina da 14 com a Afonso Pena. A medida possibilitará ampliar as calçadas de 3 para 4,2 metros, com recuos para embarque e desembarque de passageiros e cargas.

Serão implantadas também áreas de descanso com bancos, árvores e painéis que garantirão o conforto de pedestres contra as altas temperaturas. (Com assessoria).