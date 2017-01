Agenda Prefeito visita quatro ministérios em busca de recurso para obras paradas

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, cumpre agenda em Brasília nesta terça-feira (31), quando terá agenda extensa em quatro ministérios. As reuniões têm como foco a busca por recursos para dar continuidade a obras paradas em Campo Grande.

A primeira agenda está marcada para as 10 horas, quando o prefeito, o secretário de Governo, Antônio Lacerda, a presidente da Secretaria de Cultura e Turismo, Nilde Brum, e técnicos da prefeitura se reúnem com o ministro do Turismo, Marx Beltrão. Na pauta, a obra parada do Centro Municipal de Belas Artes.

Ainda pela manhã, as 11h30, o prefeito, acompanhado do deputado federal Vander Loubet (PT), e do diretor da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando, se reúne com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.

A agenda continua intensa no período da tarde. As 14h30, o prefeito , Antônio Lacerda e a coordenadora da Central de Programas e Projetos Especiais, Catiana Sabadim, cumprem agenda no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). O encontro tem como tema principal o convênio do Terminal Intermodal de Cargas de Campo Grande.

O último encontro acontece às 16 horas, com o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. A reunião terá a participação do secretário de Governo e da coordenadora da Central de Programas e Projetos Especiais.