Acerto Prefeitura afirma que será depositado 13º de servidores da saúde nesta terça-feira "Quem ganha mais de R$ 3 mil receberá apenas R$ 1 mil"

De acordo com a prefeitura de Campo Grande começará a ser paga a segunda parcela do 13º salários dos servidores municipais da Saúde, nesta terça-feira (3). Cerca de 4 mil funcionários ainda não haviam recebido e o pagamento representará R$ 4,3 milhões aos cofres municipais.

Ainda de acordo com o Município, demais servidores receberam na segunda-feira (2). No entanto, por conta de divergências com entre a secretaria municipal de Finanças e a pasta de Saúde, o dinheiro ainda não havia sido processado na conta dos trabalhadores.

Aquele que ganha até R$ 3 mil terá o pagamento integral, enquanto que os que ganham acima recebem apenas R$ 1 mil hoje.

O prefeito também já disse que não poderá pagar o salário dos funcionários públicos até o 5º dia útil, prometendo a remuneração até 10 de janeiro. Quando Marquinhos Trad (PSD), espera que com arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro já esteja na conta.