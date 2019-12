CEDÊNCIA Prefeitura de Dourados doa área para construção da Delegacia de Fronteira da PRF Em troca a PRF deve oferecer cursos a guarda municipal douradense além de doar armamentos, munições e viaturas; contrato vigorará 20 anos

A prefeita Délia Razuk recebe o inspetor chefe da delegacia de Dourados da PRF Waldir Brasil, para iniciar tratativas da cessão de área pública para a construção da Delegacia de Fronteira Foto: Divulgação/A. Frota

A Polícia Rodoviária Federal ganhará, segundo acordo fechado hoje (10) pela prefeitura municipal de Dourados, área cedida de 1 hectare, para construir no local um prédio da Delegacia de Fronteira. A cedência deve durar 20 anos. A prefeita de Dourados, Délia Razuk fechou o acordo e em troca a PRF deve doar armamentos, munições e viaturas para a Guarda Municipal, além do oferecer cursos e treinamentos. O inspetor chefe da PRF, Waldir Brasil do Nascimento Júnior, afirmou que a previsão é de que as obras comecem ainda no primeiro semestre de 2020.

De acordo com o trato, firmado nessa manhã, no gabinete de Délia, onde esteve também presente, Luiz Alexandre Gomes da Silva, representando o superintendente estadual da Polícia Rodoviária Federal em MS, a área cedida localizada no fundo do Estádio Douradão, prevê a construção da Delegacia de Fronteira, que terá área de aproximadamente quatro mil metros quadrados, com estande de tiros, estruturas administrativas, auditório, centro de treinamento, garagem e heliporto.

Segundo a prefeita de Dourados, a cessão deste terreno representa o compromisso da administração municipal com a segurança pública. “A Polícia Rodoviária Federal sempre foi uma parceira da Prefeitura e agora com a construção dessa Delegacia de Fronteira reforçaremos ainda mais os pilares da segurança pública”, disse Délia.

Estavam presentes na também na reunião os secretários de Fazenda, Carlos Dobes; de Planejamento, Adriana Benício e de Governo, Celso Schuch; além do comandante da Guarda Municipal de Dourados, Divaldo Machado Menezes.